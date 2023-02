Klassenerhalt wieder in Sicht: Der VISK holte in den letzten beiden Auswärtspartien vier Punkte Foto: Reiner Stöter up-down up-down 2. Kegel-Bundesliga Nord, Staffel 1 Hat VISK mit Gewinn von vier Auswärtspunkten Abstiegsgespenst verscheucht? Von Reiner Stöter | 28.02.2023, 11:39 Uhr

Vier Punkte in zwei Auswärtspartien. Der Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) hat die Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord gewahrt und kann nun in zwei Heimspielen den drohenden Abstieg verhindern.