Karina Peisker, Rhönradturnerin des TSV Trittau, wurde Weltmeisterin und ist nominiert als Stormarns Sportlerin des Jahres 2022. Foto: hfr up-down up-down Stormarns Sportlerwahl des Jahres 2022 Karina Peisker aus Trittau tritt beim Feuerwerk der Turnkunst in Kiel auf Von Sascha Bodo Sievers | 19.01.2023, 14:56 Uhr

Fünf Rhönradturner des TSV Trittau sind am Freitagabend Teil der Show „Feuerwerk der Turnkunst“ in Kiel. In der Wunderino Arena werden 14.000 Zuschauer dann auch eine Weltmeisterin zu sehen bekommen, die als Stormarns Sportlerin des Jahres 2022 nominiert ist: Karina Peisker.