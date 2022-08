Justus Hollatz (21) bereitet sich aktuell in Hamburg auf die Basketball-Europameisterschaft vor. FOTO: Kornelius Krüger up-down up-down Basketball-Profi träumt von der NBA Ex-Wedeler Justus Hollatz: Erst Europameisterschaft, dann Spanien Von Kornelius Krüger | 02.08.2022, 18:30 Uhr

Der 21-Jährige debütierte 2017 beim SC Rist Wedel in der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord. Fünf Jahre später steht der Aufbauspieler vor dem Wechsel in die erste spanische Liga und will zudem für Deutschland bei der EM auf Korbjagd gehen.