Heimreise mit Pokalen Junge Fußballer der TS Schenefeld feiern Erfolg in den Niederlanden Von Kristina Mehlert | 29.06.2023, 15:35 Uhr

Mehrere Jugendmannschaften der Turnerschaft Schenefeld nahmen an einem europaweiten Turnier teil, was an sich schon ein unvergessliches Erlebnis war – aber auch mit guten Platzierungen endete. Die erste Mannschaft der E-Jugend kam ins Finale.