Laurin und Kilian Kahrau freuen sich auf den Störcup FOTO: VfL Kellinghusen Jugendfußball-Störcup in Kellinghusen Florian Barth zufrieden: 44 Mannschaften haben sich angemeldet Von Michael Lemm | 13.06.2022, 15:49 Uhr

So allmählich wird es ernst für die Organisatoren des Störcups. Sein Jugendfußballturnier veranstaltet der VfL Kellinghusen am Wochenende 18./19. Juni für die Altersklassen G, E, F, D und C.