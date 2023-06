Beim Turnier im Sommer 2019 kam es im Finale der weiblichen B-Jugend zwischen den in blau gewandeten Spielerinnen des Elmshorner HT und dem TuS Esingen. Foto: Imago Images / Claus Bergmann up-down up-down Jugend-Handball Nach drei Absagen: Ede-Menzler-Turnier des Barmstedter MTV findet wieder statt Von Johannes Speckner | 23.06.2023, 11:22 Uhr

Erstmals seit 2019 findet das Gedächtnisturnier, mit dem an den Mann erinnert wird, der 1947 den Handball zum BMTV brachte, am Wochenende 1./2. Juli wieder statt. 150 Teams aus 35 Vereinen treten auf elf Rasenfeldern gegeneinander an.