Johannes Dunker (Mitte), hier bei der Vorqualifikation gegen Mattis Knüppel (links) und Konstantin Wilde von der SG Hamburg-Nord, hofft mit seinen Rellingern auf einen Platz in der A-Jugend-Bundesliga- Foto: Johannes Speckner Jugend-Handball Platz drei in der Vorqualifikation: Bundesliga-Traum des Rellinger TV lebt Von Johannes Speckner | 01.06.2023, 12:19 Uhr

Weil die männliche A-Jugend des RTV beim Vierer-Turnier in Hamburg-Poppenbüttel ein Spiel gewann, ließ sie die HSG Mönkeberg/Schönkirchen hinter sich und kämpft am Wochenende 3./4. Juni in Lübeck um ein Bundesliga-Ticket.