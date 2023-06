Die U15-Kicker des SV Rugenbergen um Trainer Oliver Busch (mittlere Reihe, ganz links) könnten am Sonnabend (17. Juni) Hamburger Meister werden. Foto: Lars Mundt up-down up-down Fußball-C-Junioren-Oberliga U15 des SV Rugenbergen bleibt im Rennen um die Hamburger Meisterschaft Von Johannes Speckner | 16.06.2023, 11:26 Uhr

Weil gegen den FC Eintracht Norderstedt in der letzten Minute noch der 2:2-Ausgleich gelang, kämpft die C-Jugend der Bönningstedter am Sonnabend (17. Juni) im Fernduell mit dem SC Nienstedten um den Titel in Hamburgs höchster Spielklasse.