Jugend-Basketball-Bundesliga Northwestern Basketball Academy gewinnt viermal und hadert mit dem Modus Von Johannes Speckner | 12.06.2023, 18:15 Uhr

Obwohl die U16-Korbjäger, denen auch zahlreiche Talente der BG Halstenbek-Pinneberg angehören, am Wochenende 10./11. Juni in der ersten Qualifikationsrunde in der eigenen Halle den ersten Platz belegten, müssen sie weiter um ihr JBBL-Ticket kämpfen.