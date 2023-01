Foto: Johannes Speckner Jugend-Basketball-Bundesliga U16-Jungen des SC Rist Wedel mit „Schritt in die richtige Richtung“ Von Johannes Speckner | 31.01.2023, 15:00 Uhr

Obwohl die Elbstädter am Sonntag in der Relegationsrunde auch dem UBC Münster unterlagen, wählte Trainer Lennart Holz deutlich positivere Worte als nach dem eine Woche zuvor in Hagen erlittenen Debakel.