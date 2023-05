Spitzenreiterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann ist beim Wedeler Pfingstturnier immer gern am Start, hier am Sprung mit der Stute Balougrama. Foto: Assia Tschernookoff up-down up-down Reitsport im Kreis Pinneberg RuFV Wedel wird 100 Jahre alt – Jubiläumsturnier auf dem Catharinenhof Von Assia Tschernookoff | 25.05.2023, 16:34 Uhr

Guten Grund zum Feiern hat der Reit- und Fahrverein Wedel v. 1923. In diesem Jahr blickt der Reit- und Fahrverein Wedel auf hundert Jahre Vereinsgeschichte zurück. Alle Pferdefreunde sind zum Jubiläumsturnier am Pfingstwochenende vom 26. bis 29. Mai auf dem Catharinenhof in Holm eingeladen.