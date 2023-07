Marcel Said bei der Weltmeisterschaft in der Mongolei. Foto: Daniel Zmeev up-down up-down Ju-Jutsu-Weltmeisterschaft Marcel Said vom Norderstedter Kokodan e.V wird Fünfter Von Kornelius Krüger | 19.07.2023, 12:04 Uhr

Der 18-jährige Marcel Said muss sich in der Mongolei dem späteren Erwachsenen-Weltmeister knapp geschlagen geben und erreicht in der Trostrunde das Finale.