Jule Jacobs vom Norderstedter Kokodan (rechts) trifft erfolgreich ihre Gegnerin. Foto: DJVV up-down up-down Ju-Jutsu-WM in Abu Dhabi Gold, Silber und Bronze für Norderstedter Kokodan Von Kornelius Krüger | 04.11.2022, 16:30 Uhr

Marcel Said ist neuer Weltmeister in der Altersklasse U18. Jule Jacobs wird in der U16 Vize-Weltmeisterin und Michelle Rockmann erkämpft in der U18 Platz drei.