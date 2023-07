Marcel Said vom Norderstedter Verein Kodokan e.V. startet bei der Erwachsenen-Weltmeisterschaft Foto: Philipp Roth up-down up-down Ju-Jutsu Marcel Said startet bei Weltmeisterschaft Von Kornelius Krüger | 14.07.2023, 16:10 Uhr

Der 18-Jährige, der zuletzt im November 2022 in Abu Dhabi U18-Weltmeister und im März dieses Jahres in Frankreich U21-Europameister wurde, startet am 16. Juli 2023 im Fighting der Erwachsenen bis 85 kg.