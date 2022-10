Jonas Weller sieht sich nach den letzten Trainingseinheiten gerüstet: Am Donnerstag fällt für den 27-Jährigen um 7:40 Uhr der Startschuss bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Foto: hfr up-down up-down Ironman-Weltmeisterschaft 2022 Für Jonas Weller erfüllt sich auf Hawaii ein Lebenstraum - auch wenn er leiden wird Von Sascha Bodo Sievers | 05.10.2022, 12:08 Uhr

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf über 42,195 Kilometer - das ist ein Ironman. Was für die meisten Menschen nach unerträglichen Qualen klingt, bereitet Jonas Weller Freude. Am Donnerstag, 6. Oktober, wird der 27-jährige Ratzeburger bei der Ironman-WM in Kailua-Kona an der Westküste der Pazifikinsel Hawaii in das größte Abenteuer seines Lebens starten. Kurz vor seinem erst zweiten Langstrecken-Triathlon haben wir mit dem ehemaligen Vizeweltmeister im Rudern (U23/leichter Doppelzweier) gechattet.