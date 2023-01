Den nächsten Heimsieg peilen Shaquille Rombley und seine Eagles-Teamkollegen an. Archivfoto: Reiner Stöter up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Itzehoe Eagles erwarten das Schlusslicht Gießen Pointers Von Lars Peter Ehrich | 12.01.2023, 07:26 Uhr

Ein Nachlassen wollen sich die Steinburger auch gegen den Tabellenletzten in eigener Halle nicht erlauben. Schließlich soll das große Ziel - Teilnahme an den Playoffs - nicht mehr in Gefahr geraten.