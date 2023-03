Shaquille Rombley war im Hinspiel einer der herausragenden Akteure der Eagles gegen Bernau. Im Rückspiel geht Rombley nach einer Grippe gehandicapt in die Partie Foto: Reiner Stöter up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Itzehoe Eagles beim Spitzenreiter Lok Bernau vor „Monster-Aufgabe“ Von Lars Peter Ehrich | 02.03.2023, 09:48 Uhr

Der Gegner steht deutlich an der Tabellenspitze, hat sechs Spiele in Serie gewonnen und als einziges Team der ProB noch nicht zu Hause verloren. Das wird also eine ganz harte Nuss für die Adler.