Manfred Schmidt vor dem Radtraining auf Hawaii Foto: Irina Schmidt up-down up-down Ironman Hawaii 2022 Manfred Schmidt nach Radtraining geschockt Von Reiner Stöter | 04.10.2022, 13:04 Uhr

Finisher beim Ironman Hawaii: das ist der Traum aller Triathleten. Diesen will der Itzehoer Manfred Schmidt am 6. Oktober für sich wahr machen. Die Vorbereitung war allerdings nicht so, wie erhofft.