Britt Günther erreichte bei ihrem ersten Ironman nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch im Wasser und beim Marathonlauf eine hervorragende Zeit. Foto: Elmshorner MTV up-down up-down Ironman-Europameisterschaft Die Tornescherin Britt Günther bucht als Fünfte ihr Ticket für Hawaii Von Johannes Speckner | 05.06.2023, 18:41 Uhr

Zwei Triathleten des Elmshorner MTV starteten am Sonntag (4. Juni) in Hamburg. Während Günther sich in der Altersklasse 55-59 bei ihrer Ironman-Premiere gleich für die Weltmeisterschaft qualifizierte, belegte Rene Kardel in der Altersgruppe 40-44 den 275. Platz.