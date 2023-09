2. Basketball-Bundesliga ProB Intensives Testspiel-Wochenende für die Itzehoe Eagles Von Lars Peter Ehrich | 05.09.2023, 07:23 Uhr In diversen Testspielen wird bei den Itzehoe Eagles weiter am Teamgeist und spielerischem Feinschliff gearbeitet. Foto: Itzehoe Eagles up-down up-down

Am 30. September starten die Itzehoe Eagles in die ProB-Saison. Bis dahin gilt es, in vielen Testspielen am Feinschliff zu arbeiten - so wie am vergangenen Wochenende.