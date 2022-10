Trittaus Angreifer Leon Raschka (Mitte) ließ gegen den VfL Vorwerk einige gute Chancen aus und wurde von seinem Trainer anschließend scharf kritisiert. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-Ost Matthias Räck stinksauer: TSV Trittau verspielt gegen VfL Vorwerk 3:1-Führung Von Harald Nonnewitz | 17.10.2022, 11:07 Uhr

Der sechste Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost schien verbucht, doch in Überzahl gab der TSV Trittau am Sonntag, 16. Oktober, gegen den VfL Vorwerk eine 3:1-Führung noch aus der Hand. TSV-Coach Matthias Räck holte anschließend zum verbalen Rundumschlag aus.