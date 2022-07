Lägerdorfs Torjäger Dennis Mälk gehört zu den Akteuren in der zweiten Mannschaft, die auch für das Landesliga-Team interessant sind FOTO: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Kreisliga West Horst, Lägerdorf und Wilster treten mit ihren zweiten Mannschaften an Von Gunther Schöniger | 20.07.2022, 13:53 Uhr

Die Fußball-Kreisliga startet am 6. August in die neue Saison. Von acht Steinburger Teams sind drei Reserve-Mannschaften am Start. VfR Horst, TSV Lägerdorf und Alemannia Wilster schicken jeweils ihre „Zweite“ ins Rennen.