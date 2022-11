Freut sich auf den Silvesterlauf: Organisator Reinhold Hastigsputh Foto: Reiner Stöter up-down up-down Holcim-Silvesterlauf 2022 TSV Lägerdorf gibt grünes Licht für Kultlauf am 31. Dezember Von Reiner Stöter | 04.11.2022, 12:00 Uhr

Der letzte Silvesterlauf in Lägerdorf wurde 2019 gestartet. Im vergangenen Jahr sollte es wieder losgehen, doch dann stoppte Corona den Lauf erneut. Nun steht der TSV wieder in den Startlöchern und will einen neuen Anlauf unternehmen.