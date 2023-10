Fußball-Verbandsliga Süd So lief das Derby zwischen dem VfL Oldesloe und dem SV Türkspor Bad Oldesloe und | 15.10.2023, 11:36 Uhr Von Andre Haase Sascha Bodo Sievers | 15.10.2023, 11:36 Uhr Im Luftkampf: Türkspors Luca Störmer (li.) und VfL-Routinier Kemal Akin. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down

In der Fußball-Verbandsliga Süd haben sich der VfL Oldesloe und der SVT Bad Oldesloe in einem umkämpften Derby 2:2-Unentschieden getrennt. Bis in die Nachspielzeit sah der abstiegsbedrohte VfL vor 250 Zuschauern im heimischen Travestadion wie der Sieger aus, doch Hokir Busali sorgte spät dafür, dass der favorisierte SVT zumindest noch einen Punkt verbuchte.