Die B-Juniorinnen des VfL Pinneberg mit ihren Trainern Michael Hinrichs (rechts) und Bastian Buß (2. von rechts) lösten souverän ihr Ticket für die Finalrunde. Foto: Johannes Speckner up-down up-down HFV-Futsal-Meisterschaft Erster Platz: B-Mädchen des VfL Pinneberg für Finalrunde qualifiziert Von Johannes Speckner | 23.01.2023, 17:12 Uhr

Bei der zweiten Runde in Hamburg-Steilshoop gewann das Team von Trainer Michael Hinrichs am Sonntag seine drei Spiele allesamt. Die Finalrunde steigt am kommenden Sonntag (29. Januar) in der Kreisstadt.