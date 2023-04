Stefan Pohlmann erwartet mit dem Team des TSV Heiligenstedten die Gäste vom Büdelsdorfer TSV. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Steinburger Sporttermine Heimrecht für TSV Lägerdorf und SVA Wilster - Heiligenstedten fällt aus Von Michael Lemm | 30.03.2023, 16:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach diversen Spielausfällen am vergangenen Wochenende hoffen die Steinburger Kicker diesmal wieder auf bespielbare Plätze. Sollte es Spielausfälle geben, sind sie hier zu finden. Aber auch in anderen Sportarten wird an diesem Wochenende einiges geboten.