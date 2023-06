Zunächst ein gefeierter Mann: Hanno Behrens (li.) absolvierte 18 Spiele für Persija Jakarta, ehe er seinen Vertrag in Indonesien vorzeitig aufgrund von gesundheitlichen Problemen auflöste und nach Deutschland zurückkehrte. Foto: privat up-down up-down Fußballer im Exklusiv-Interview VfB Lübeck: Warum für Hanno Behrens Jakarta eine krasse Erfahrung war Von Sascha Bodo Sievers | 25.06.2023, 18:00 Uhr

Hanno Behrens hat in den ersten drei deutschen Profiligen für Darmstadt 98, den 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock gespielt. Zuletzt kickte der Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr in Indonesien. Im exklusiven shz-Interview spricht der 33-Jährige über das Dasein als Fußballgott, sein Luxusleben in einem goldenen Käfig und warum er zukünftig für Drittligist VfB Lübeck aufläuft.