Hanno Behrens bejubelt seinen ersten Treffer für den indonesischen Rekordmeister Persija Jakarta, für den der 33-Jährige zuletzt ein halbes Jahr gespielt hat. Foto: privat 3. Fußball-Liga Hanno Behrens: Aus dem goldenen Käfig in Indonesien zum VfB Lübeck Von Sascha Bodo Sievers | 23.06.2023, 16:47 Uhr

Hanno Behrens schaffte mit Darmstadt 98 den Durchmarsch von der 3. bis in die 1. Fußball-Bundesliga, war Kapitän des 1. FC Nürnberg, Führungsspieler bei Hansa Rostock und zuletzt in Indonesien am Ball. Jetzt hat der 33-Jährige sich Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck angeschlossen. Eine Geschichte über Gegensätze.