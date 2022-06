Glücklich im Sand: So feierten die Spieler des Teams „Stiftung Wadentest“ ihren Heim-Triumph beim „HT-BeachCup“. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Turnier auf Sand HT-BeachCup: „Stiftung Wadentest“ und HTS/BW96-Frauen feiern Heimsiege Von Johannes Speckner | 27.06.2022, 16:45 Uhr

Nachdem die Anlage am Bickbargen in Halstenbek nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder in Schuss gebracht worden war, gingen am Wochenende 25./26. Juni erst die Jugend- und dann die Erwachsenen-Teams auf Torejagd.