2. Handball-Bundesliga VfL Lübeck-Schwartau gewinnt erneute Zitterpartie beim EHV Aue Von Sascha Bodo Sievers | 24.09.2023, 10:42 Uhr Janik Schrader erzielte für den VfL Lübeck-Schwartau kurz vor Schluss in Aue den Siegtreffer. Foto: imago-images up-down up-down

In der vergangenen Saison hatte der VfL Lübeck-Schwartau oftmals in den entscheidenden Momenten das Nachsehen. In der aktuellen Spielzeit aber zeigt der neu formierte Handball-Zweitligist ein ganz anderes Gesicht und gewann beim EHV Aue nun bereits zum dritten Mal mit einem Treffer.