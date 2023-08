Handball-Oberliga HH/SH TSV Ellerbek sichert sich Turniersieg in Norderstedt Von Manfred Bode | 28.08.2023, 20:06 Uhr Foto: Johannes Speckner

Während die Ellerbeker am Sonntag (27. August) auf dem Gelände des Deutschen Alpenvereins ihre Fähigkeiten an der Kletterwand unter Beweis stellten, gewannen sie tags zuvor mit fünf Siegen souverän den „HTN-Ländercup 23“ in Norderstedt.