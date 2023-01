Hatte als einziger Ellerbeker zumindest zwischenzeitlich Grund zum Lachen: Torwart Timo Schmidt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Testspiel im Kreis Pinneberg Ohne sechs Stammkräfte und ohne Einstellung: TSV Ellerbek blamiert sich Von Manfred Bode | 08.01.2023, 01:15 Uhr

Obwohl Torwart Timo Schmidt gut hielt, gab es am Sonnabend, eine Woche vor dem Start in die Rückrunde in der Oberliga HH/SH, eine klare Niederlage gegen den Oberliga-Nordsee-Spitzenreiter TV Cloppenburg.