War in Lübeck mit sechs Toren der beste „Haie“-Werfer: Daniel Liedtke. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Schleswig-Holstein-Liga HSG Horst/Kiebitzreihe verliert beim designierten Landesmeister MTV Lübeck Von Hans-Peter Schwider | 30.04.2023, 12:41 Uhr

Die „Haie“ glänzen am Sonnabend (29. April) mit einer starken Aufholjagd, müssen ihrem Gegner aber am Ende zum Sieg, zum Titelgewinn und zum Aufstieg in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein gratulieren.