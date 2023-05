Steuerte vier Tore zum rettenden Sieg bei: HSG-Akteur Malte Noldt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Schleswig-Holstein-Liga Dramatisches Abstiegsendspiel: HSG Horst/Kiebitzreihe schafft Klassenerhalt Von Hans-Peter Schwider | 14.05.2023, 11:34 Uhr

Nach einer Sechs-Tore-Führung wurde es am Sonnabend (13. Mai) noch einmal eng, doch am Ende gewannen die „Haie“ knapp gegen ihren direkten Rivalen Bredstedter TSV, der nun in die Landesliga absteigen muss. Trainer-Duo macht bei der HSG weiter.