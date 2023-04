Steuerte sieben Tore zum sechsten Saisonsieg der „Haie“ bei: Marc Meinert. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Schleswig-Holstein-Liga „Haie“ mit „Mega-Spektakel“ und wichtigem Heimsieg gegen Bordesholm/Brügge Von Hans-Peter Schwider | 01.04.2023, 21:02 Uhr

Die HSG Horst/Kiebitzreihe brennt am Freitagabend in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk ab, schlägt die SG Bordesholm/Brügge am Ende klar und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.