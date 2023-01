Obwohl HSG-Keeper Ole Bostelmann (links) stark hielt, hatten die „Haie“ im Nachbarkreis Dithmarschen deutlich das Nachsehen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Schleswig-Holstein-Liga Trotz Leistungssteigerung: „Haie“ verlieren auch in Weddingstedt Von Hans-Peter Schwider | 21.01.2023, 22:41 Uhr

Die HSG Horst/Kiebitzreihe legte am Freitag im Gastspiel beim TSV Weddingstedt einen guten Auftritt hin. In einem Hexenkessel vor über 300 Zuschauern unterliefen den Südsteinburgern in der Schlussphase aber zu viele Fehler.