Kam zum wiederholten Male auf eine zweistellige Trefferquote: Der beste „Haie"-Werfer Jannick Boldt. Foto: Johannes Speckner Handball-Schleswig-Holstein-Liga Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die HSG Horst/Kiebitzreihe Von Hans-Peter Schwider | 19.11.2022, 23:36 Uhr

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge schlagen die „Haie“ am Freitag die HSG SZ Ohrstedt/TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert. Nach einer starken ersten Halbzeit geraten sie allerdings zwischenzeitlich in Rückstand gegen den Tabellenletzten.