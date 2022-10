War mit vier Toren die beste HSG-Werferin: Carina Lipp. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Schleswig-Holstein-Liga Gebrauchter Tag: Frauen von Horst/Kiebitzreihe verlieren in Flensburg Von Hans-Peter Schwider | 02.10.2022, 12:14 Uhr

Die weiblichen „Haie“ um Toptorschützin Carina Lipp, mit zwei Siegen optimal in die Serie gestartet, kassieren am Sonnabend (1. Oktober) bei IF Stjernen Flensborg ihre erste Saison-Niederlage.