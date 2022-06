In einem Pflichtspiel trafen die Moorregerinnen um Bente Uterhark (rechts) letztmals am 12. Februar 2017 auf die HSG Pinnau mit Torhüterin Marie Luise König. Damals legten die MSV-Frauen mit einem 31:21-Kantersieg den Grundstein für die Landesliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Hamburg-Liga. Nun kommt es zum Wiedersehen.

FOTO: Johannes Speckner