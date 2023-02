Trainer Rouven Alimi ist zuversichtlich, dass der Klassenerhalt gelingt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen TSV Ellerbek startet in die Abstiegsrunde: Alimi glaubt an den Ligaerhalt Von Manfred Bode | 22.02.2023, 14:13 Uhr

Den Ellerbekerinnen droht der Absturz in die Hamburg-Liga. Nach einer schwachen Vorrunde in der zum zweiten Mal zweigeteilten Oberliga muss sich das Team in acht Partien der Abstiegsrunde für den Klassenerhalt qualifizieren.