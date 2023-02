Fünfmal traf der Ellerbeker Bengt Eggers (hinten rechts), der hier gegen die Tarp-Wanderuper Tjorben Heckel (von links), Simon Alexander und Aljoscha Berg zum Wurf hochsteigt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Gelungener Abend: TSV Ellerbek mit Kantersieg gegen HSG Tarp-Wanderup Von Manfred Bode | 04.02.2023, 02:42 Uhr

Die 200 Zuschauer sahen am Freitag in der ersten Halbzeit ein Angriffsfeuerwerk, das einen Vorsprung von 13 Treffern zur Pause bedeutete. Am Ende trug sich jeder der 13 eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste ein.