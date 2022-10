Bevor er verletzt ausschied, warf der Ellerbeker Georg Butenschön (vorne Mitte) fünf Tore. Hier kommt er vor Jonas Prüß (2. von links), Ole Hennings (2. von rechts) und Marco Andritter-Witt (rechts) von Marne/Brunsbüttel zum Wurf. Links verfolgt Butenschöns Mitspieler Sean Borgard die Aktion. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga Trotz „indiskutabler Schlussphase“: TSV Ellerbek gewinnt knapp Von Manfred Bode | 03.10.2022, 11:21 Uhr

Eine Sechs-Tore-Führung hätte das Team von Trainer Nico Kibat in den letzten fünfeinhalb Minuten fast noch hergeschenkt. Letztlich reichte es am Sonntag (2. Oktober) gegen die HSG Marne/Brunsbüttel aber zum dritten Sieg in Folge.