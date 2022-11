Augen zu und durch: Der Ellerbeker Niklas Benkendorf (Mitte), der fünfmal traf, im Dreikampf mit den Barmbekern Max Dede (links) und Lennart Thomsen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Nach Fünf-Tore-Rückstand: TSV Ellerbek erreicht im Topspiel ein Remis Von Manfred Bode | 20.11.2022, 21:14 Uhr

Vor 500 Zuschauern in der Rudolf-Harbig-Halle lag das Team von Trainer Nico Kibat am Sonnabend gegen die HG Hamburg-Barmbek fast durchgehend im Hintertreffen, wahrte am Ende aber immerhin den Nimbus der Unbesiegbarkeit.