Überragend als Spielmacher war der Ellerbeker Arne Schneider (2. von rechts), hier gegen Bo Matussek (links), Max Dede (2. von links) und Timon Kaminski von seinem Ex-Klub HG Hamburg-Barmbek. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga HH/SH Packendes Topspiel: TSV Ellerbek holt Remis bei der HG Hamburg-Barmbek Von Manfred Bode | 18.03.2023, 19:16 Uhr

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte das Team von Trainer Nico Kibat am Freitagabend beim Aufstiegsanwärter einen Punkt mitnehmen, was vor allem den Ex-Barmbekern Florian Knust und Arne Schneider zu verdanken war.