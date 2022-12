Als bester TSV-Schütze aus dem Spiel heraus nimmt es Bengt Eggers (2. von links) hier auch mit drei St. Paulianern auf: Mit dem Ex-Ellerbeker Arnd Sasse (links) sowie Benjamin Jacobs (2. von rechts) und Alexander Enders. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Erfolgreicher Jahresabschluss: TSV Ellerbek gewinnt beim FC St. Pauli Von Manfred Bode | 15.12.2022, 15:30 Uhr

Angeführt von Bengt Eggers, liegt das Team von Trainer Nico Kibat am Sonnabend ab der 20. Minute durchgehend in Front und geht nun mit einem Sieg in die einmonatige Winterpause.