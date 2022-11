Die Ellerbeker Handballer, hier in Person von Spieler Jesko Semmelhack, hängten zehn Plakate in Rellingen, Pinneberg und Ellerbek auf; zudem verteilten sie 1000 Wurfzettel an Ellerbeker Haushalte, um Werbung für das Topspiel gegen Barmbek zu machen.

Foto: Manfred Bode up-down up-down