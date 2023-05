Die Tribüne der Harbig-Halle ist bei den Heimspielen der Männer des TSV Ellerbek zumeist gut gefüllt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga HH/SH TSV Ellerbek bittet zum letzten Saisonspiel und setzt auf die Jugend Von Manfred Bode | 05.05.2023, 10:43 Uhr

Am Sonnabend (6. Mai) steht in der Harbig-Halle das Duell gegen den FC St. Pauli an. 13 Spieler umfasst momentan der Kader von A-Jugend-Trainer Magnus Westphal, der vor dem Spiel ein Probetraining anbietet.