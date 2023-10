Handball-Oberliga HH/SH TSV Ellerbek triumphiert beim THW Kiel II Von Manfred Bode | 08.10.2023, 12:20 Uhr Niklas Benkendorf legte einen starken Auftritt für den TSV Ellerbek hin. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Angeführt vom elffachen Torschützen Benkendorf sowie Lucas Harms, der siebenmal aus dem Spiel und fünfmal per Siebenmeter traf, gelang den Ellerbekern am Sonnabend (7. Oktober) ein 33:30-Sieg in Kiel-Friedrichsort.