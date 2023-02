Der beste Ellerbeker Schütze Hennes Paulsen (links), hier gegen den Flensburger Marcel Sperling, bekam ein Sonderlob seines Trainers. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga HH/SH TSV Ellerbek dreht das Spiel bei Flensburg-Handewitt II Von Manfred Bode | 20.02.2023, 04:28 Uhr

Das Team von Trainer Nico Kibat lag am Sonntag in Glücksburg lange Zeit in Rückstand. Eine furiose Aufholjagd in der Schlussphase war jedoch von Erfolg gekrönt.