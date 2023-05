Gab interimsweise von der Seitenlinie aus die Kommandos bei den Ellerbeker Frauen: Melanie Röwer. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga HH/SH der Frauen Mit Melanie Röwer als Trainerin: TSV Ellerbek verliert nach großem Kampf Von Manfred Bode | 01.05.2023, 12:28 Uhr

Die bereits abgestiegenen Ellerbekerinnen boten der HSG Eider Harde am Sonntag (30. April) in ihrem letzten Heim-Auftritt dieser Saison zwar deutlich besser Paroli als im Hinspiel, hatten aber am Ende erneut das Nachsehen.